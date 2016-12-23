Milli Piyango biletlerinin yüzde 80’i tükendi

BÜYÜK ikramiyenin 60 milyon lira olarak belirlendiği özel çekilişe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin yaklaşık yüzde 80’i 22 Aralık akşamı itibarıyla tükendi.

Satış işlemi, yılbaşı çekilişinin yapılacağı 31 Aralık cumartesi günü itibarıyla sona erecek.

Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek.

Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak.

Piyango satışı karşılığında bayiler ise tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere 5 milyon 200 bin lira dolayında ikramiye primi verilecek.

Baş bayi aracılık komisyonları da yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve baş bayilere de yaklaşık 76 milyon lira dolayında gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 150 milyon lira girecek.

Milli Piyango İdaresi yetkilileri, vatandaşların kendi menfaatleri ve güvenlikleri için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

"Biletler İdarenin ruhsatlı bayilerinden alınmalıdır. Biletlerin arkasına ad ve soyad yazılarak imzalanmalıdır, ortak bilet alanlar biletin arkasını birlikte imzalamalıdır. Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için bilet çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibarıyla herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olmalıdır."

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