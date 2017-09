Milli ATM ile 140 işlem yapın

TÜRK mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen yerli ve milli ATM, geleneksel olanların pabucunu dama atacak. TÜBİTAK desteği ve Ekonomi Bakanlığı'nın teşvikleriyle üretilen makinede 140 farklı işlemi aynı yerden yapılabilecek. Bütün bankacılık işlemleri yanında, bir dakikada ehliyetinizi çıkarılabilecek, devlet kurumu ödemeleri gerçekleştirilebilecek. İstenildiğinde görüntülü arama ile müşteri hizmetlerinden yardım alınabilecek. Yerli ATM, bir proje olmanın ötesine geçerek karlı bir ihraç ürünü haline gelmiş durumda.

ABD VE AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Elektronet firmasının ürettiği bu makine için ABD dahil olmak üzere onlarca ülke sıraya girmiş durumda. Cihaz, Ekonomi Bakanlığı'nın öncülüğünde kamu bankaları ve işlemlerinde kullanılmak üzere 6 ay içinde hayatımızda olacak. ATM'nin özelliklerini ve ülke ekonomisine yapacağı katkıyı konuşmak üzere bir araya geldiğimiz Elektronet Firması'nın İcra Kurulu Başkanı Can Yanyalı, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya, Malta ve Gana'ya ATM ihraç ettiklerini ve bu teknolojiye 20 milyon dolar yatırım yaptıklarını paylaşıyor.

BAE'NİN TÜM DEVLET İŞLEMLERİ BİZE EMANET

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet dairelerinde Elektronet'in 6 aylık AR-GE ve 1 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirdiği cihazların kullanıldığını anlatan Yanyalı, "Ülkedeki ehliyetlerin yarısı, araç ruhsatlarının tamamı Türk firması tarafından geliştirilen makinelerde basılıyor, vergilerin yarısı bu ATM'ler aracılığı ile tahsil ediliyor. Sadece teknoloji ihraç etmiyoruz, cihazların operatörlüğünü de üstlenip, yapılan her işlemden yüzde 10 ile 30 arasında ücret alarak gelir paylaşımı modelini sürdürüyoruz. Mesela trafik cezasında yüzde 15, tapu harçlarında yüzde 20 gibi değişen oranlar söz konusu" dedi. Geleneksel ATM'lerin teknik gelişmeleri ve müşterilerin artan isteklerini karşılamakta yetersiz kaldığını belirten Yanyalı, gelişmiş ülkelerde uygulanan ismiyle bağımsız ATM operatörünün banka adına bu hizmeti sunarak, karşılığında hizmet bedeli aldığı bilgisini veriyor.

'VATANDAŞA MALİYET OLARAK YANSITIYORLAR'

Bankanın bakım ve güvenlik gibi konularla uğraşmadan profesyonel hizmet aldığını aktaran Yanyalı, aynı ATM'den farklı bankaların kartı ile işlem yapılınca, ciddi bir maliyet avantajı sağlanacağını belirtiyor. Yanyalı ilgili sürecin ulaştığı aşamayı şöyle anlatıyor: "Neden onlarca farklı ATM'den işlem yapıyoruz? İşlemleri aynı makinede yapmak için hiçbir engel yok. İlgili kurumun entegrasyonu yeterli. Biz de ATM'ler para çekmek için kullanılıyor. Her bankanın kendi ATM'si olunca bunun için harcanan para vatandaşa maliyet olarak yansıtılıyor."

'OLUMLU GELİŞMELER OLACAK'

Yanyalı, Ekonomi Bakanlığı'nın milli ATM teknolojisine ilgi gösterdiğini ve önümüzdeki dönemde kamu bankaları başta olmak üzere devlet kurumlarının yerli ATM'nin kullanımı konusunda öncü olacağını dile getiriyor. Yanyalı, sektörü şöyle özetliyor: "Ülkemizdeki ATM pazarının yüzde 97'si yabancı 2 işletmede. Kalan yüzde 3'ü de bizim payımız. Kendi ülkemizde pazarımız yüzde 3 iken BAE'de yüzde 15'lik paya sahibiz. Türkiye'deki bankalar eski usul ATM'lerin ihtiyacı karşılamadığını görünce yeni nesil ürünlerle ilgilenmeye başladı. Kısa sürede, sektörde olumlu gelişmeler olacak. Çoklu bankacılık kanalı, abonelik başvurusu, bireysel kredi başvurusu gibi işlemleri yapabileceksiniz." Yanyalı, yurtdışındaki müşterilerin isteklerine göre özel siparişler de aldıklarını ve buna göre bir gelir paylaşım modeli benimsendiğini belirterek, hizmet ihracı da yapmış olduklarını ve uzun süren bir ortaklığı başarabildiklerini anlatıyor. Cihazın evrak tarayıp, ilgili kuruma mail atacak ve hatta çek bozdurabileceğiniz bir teknolojiye sahip olduğunu aktaran Yanyalı, "Vakıfbank ile görüşmelere başladık, bir cihaz kuruyoruz 6 ay kadar bir test sürecimiz olacak. Bizim için öncelik kamu, onlar burada öncülük ediyor diyebiliriz" bilgisini paylaşıyor.

70 BİN ATM BULUNUYOR

Binden fazla patente sahip Elektronet şirketinin ürettiği ATM, vatandaşın günlük işlerini kolaylaştırmak, banka ve kamu kurumlarına maliyet avantajı sağlamayı amaçlıyor. Mantığı çok basit, onlarca farklı makinenin işlemini tek bir kanaldan güvenle yapabiliyorsunuz. Farklı banka müşterileri, para kesintisiz tüm finansal işlemlerini buradan sürdürebiliyor. Neredeyse her mahalleye bir ATM kuran bankalar da bu tür masraflardan kurtuluyor. Ülkemizde 70 bin ATM olduğunu ve bunların gelişen teknoloji ile sürekli yenilenmesi gerektiğini düşününce bankacılık sektörü ve müşteriye ciddi bir mali yük haline geliyor.

'EVRAKÇILIĞI MAKİNEYE DEVREDİYOR'

Bu teknolojinin birilerini işinden etme veya yan sektörlere zarar verme riskini sorunca Yanyalı, konuya şöyle açıklık getiriyor: "Aslında sektörde insanın işini elinden almıyoruz ya da sektörlere zarar vermiyoruz. Arka tarafta gereksiz bürokratik işlemlerle uğraşmak yerine kamu daireleri veya ilgili özel sektör kuruluşları daha nitelikli işlere yöneliyor. Bir devlet memurunun işi gişe elemanı değil evrak damgalamak değil, işte BAE bu sistemler sayesinde kamu görevlisinde verimliliği esas aldı bu sistem sayesinde. Bir bakıma bu makinelerle evrakçılığı makinelere devrediyor."