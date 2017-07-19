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Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye, Irak ile inşaat ve Lübnan ile ormancılık alanında iş birliğini geliştirecek. Türkiye ile Irak arasında yapı malzemeleri alanında mutabakat zaptı ve notalar ile Türkiye ve Lübnan arasında ormancılık alanında iş birliği mutabakat zaptı onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye, Irak ile inşaat ve Lübnan ile ormancılık alanında iş birliğini geliştirecek. Türkiye ile Irak arasında yapı malzemeleri alanında mutabakat zaptı ve notalar ile Türkiye ve Lübnan arasında ormancılık alanında iş birliği mutabakat zaptı onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:21
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
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TÜRKİYE Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Yapı Malzemeleri Alanında Mutabakat Zaptı ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar'a göre, dostluk ve dayanışmayı sağlamlaştırma isteğiyle iki ülke yürürlükteki hukuki çerçeveleri içinde inşaat malzemelerinin üretimi, karşılıklı kullanımı ve standardizasyonu alanlarında iş birliği yapılmasını teşvik edecek.
Buna göre Türkiye ile Irak, yapı malzemeleri üreticileri, ilgili sektör temsilcileri ve meslek örgütlerinin temaslarının sağlanması ve geliştirilmesi ile inşaat malzemeleri ham madde temini ve üretimlerinde ortak projelerin geliştirilmesi, inşaat malzemelerinin karşılıklı kullanımının kolaylaştırılması ve standardizasyonunun sağlanması, ilgili kurumsal yapılanma ve mevzuat düzenlemeleri gibi konularda iş birliğinde bulunmaya çaba gösterecek.

Anlaşma, tarafların ulusal mevzuatları uyarınca onay işlemlerinin tamamlandığına ilişkin en son bildirimin diplomatik kanallardan yazılı olarak karşı tarafa iletildiği tarihte yürürlüğe girecek.

Lübnan ile ormancılık alanında iş birliği

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar'a göre iki ülke, halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek ile çevre kirliliğinin azaltılması, çevrenin ve ormanların korunması amacıyla bilgi, deneyim ve teknoloji değişimiyle ilgili özel programlar ve projeler aracılığıyla iş birliği yapacak.

Buna göre taraflar, ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırma, fidan yetiştirme teknikleri, çölleşmeyle mücadele ve erozyon kontrolü, ormanlık alanlarda havza yönetimi ve koruma havza rehabilitasyonu teknikleri, uzaktan algılama teknolojileri dahil orman yangınlarını önleme ve koruma, hastalık ve zararlıları önleme, orman yangınlarıyla mücadele, sürdürülebilir orman yönetimi gibi konularda iş birliğini geliştirecek.

Taraflar, ortak bilimsel-teknik araştırmalar ve programlar, iş birliği projelerinin geliştirilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve en iyi çevre yönetimi uygulamalarına ilişkin bilimsel-teknik bilgi ve belge değişimi, en iyi çevre teknolojilerinin değişimi, görevlilerin, uzmanların ve araştırmacıların değişimi, eğitim programları, toplantılar, konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmesi yoluyla iş birliğinde bulunacak.

Muhtıra, tarafların anılan belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek.

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Son Güncelleme: 19.07.2017 11:14
Anahtar Kelimeler:
İskan BakanlığıResmi GazeteMilletlerarası Anlaşma
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