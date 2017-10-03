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Mide rahatsızlıklarında kullanılan 15 ilaç geri çekildi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, mide rahatsızlıklarında kullanılan "domperidon" etkin maddeli 15 ilaç geri çekildi

Mide rahatsızlıklarında kullanılan 15 ilaç geri çekildi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, mide rahatsızlıklarında kullanılan "domperidon" etkin maddeli 15 ilaç geri çekildi

03 Ekim 2017 Salı 14:37
Mide rahatsızlıklarında kullanılan 15 ilaç geri çekildi
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TÜRKİYE İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinden yapılan  duyuruda, bilimsel çalışmalar sonucunda, mide rahatsızlıklarında kullanılan  "domperidon" etkin maddeli ilacın, yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda kalp  rahatsızlıklarına yol açabileceği gerekçesiyle, geri çekme kararı alındığı ifade  edildi.

Duyuruda, söz konusu ilaçların Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines  Agency-EMA) tarafından bir süre önce incelemeye alındığı, kardiyovasküler yan  etkileri nedeniyle ilaçların kullanım süresinde, dozunda ve hangi  rahatsızlıklarda kullanılacağı konusunda kısıtlamaya gidildiği belirtildi.

Uygun olmayan dozda ve ambalaj boyutunda olan ürünler ile bu etkin  maddenin içerisinde yer aldığı kombinasyon halindeki ürünlerin ruhsatının askıya  alındığı kaydedilen duyuruda, halihazırda piyasada olan ürünlerin ise birinci  sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürün sağlayan tüm yerler) geri çekilmesine  karar verildiği bildirildi.

Duyuruda ayrıca, bu kapsam dışında kalan "domperidon" etkin maddeli  ürünlerin piyasada bulunmasında bir sakınca olmadığına da yer verildi.

Geri çekilen ürünler şöyle:

"DELOX 30MG SR PELLET içeren kapsül,  DEXGARD 30/30MG MR kapsül,  DEXRİDON MR 30/10 MG kapsül, DOPROKİN-S ORAL süspansiyon, DUEDOM 30/10MG,  DUEDOM  60/10MG,  DUOLANS 15/10MG, DUOLANS 15/30MG SR, DUOLANS 30/30MG SR, LACOMBI 15/10  MG, LACOMBİ 30/10 MG, RABECOMB 20/10MG,  RABECOMB 20/30MG MR, RABELIS PLUS 20/10  MG,  RABELIS PLUS 20/30 MG MR."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz KurumuSağlık BakanlığıDomperidon
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