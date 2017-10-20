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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Meyveli gazozdan ilk kez ÖTV alınacak

Torba yasa tasarısıyla meyveli gazozlar ve enerji içecekleri ilk kez ÖTV'ye tabi olurken, kolalı gazozun ÖTV'si yüzde 5 düşürüldü

Meyveli gazozdan ilk kez ÖTV alınacak

Torba yasa tasarısıyla meyveli gazozlar ve enerji içecekleri ilk kez ÖTV'ye tabi olurken, kolalı gazozun ÖTV'si yüzde 5 düşürüldü

20 Ekim 2017 Cuma 09:15
Meyveli gazozdan ilk kez ÖTV alınacak
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MECLİS'TE görüşülen torba yasa tasarısında meyveli gazozlar ve enerji içecekleri, "kolalı gazozlar"ın yer aldığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) listesine alındı. Kolalı gazozların ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 20'ye indirildi. Böylece, meyveli gazozlar ve enerji içecekleri ilk defa ÖTV'ye tabi olurken, daha önce yüzde 25 vergi alınan kolalı gazozlarda vergi 5 puan düşürüldü. Gazete  Habertürk'ün haberine göre Esra Nehir'in haberine göre limonata ve meyve aromalı madensuları kapsam dışı bırakıldı.

SAVUNMA FONU ARTIRILDI

8 milyar lira kaynak aktarılacak Savunma Sanayii Destekleme Fonu gelirlerinin artırılması için de düzenleme yapıldı. Gelir ve Kurumlar Vergisi tahsilatından yüzde 6, Veraset ve İntikal Vergisi'nden yüzde 25, MTV tahsilat toplamı üzerinden yüzde 20 pay verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Torba YasaMeyveli GazozÖTV
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