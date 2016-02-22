Meyve ve sebzeye İsrail dopingi!

22 Şubat 2016 Pazartesi 09:36
OCAK ayında, Rusya’ya ihracatın, 2015’in aynı ayına göre yüzde 86.8 gerilediğine dikkat çeken Bayraktar, Irak’a ihracatın da yüzde 41.2 azaldığını belirtti.
Bayraktar, “En büyük ihracat pazarı Rusya’ya ihracat 82.9 milyon dolardan 10.9 milyon dolara, ikinci büyük ihracat pazarı Irak’a ihracat 44.8 milyon dolardan 26.3 milyon dolara, Bulgaristan’a ihracat 6.7 milyon dolardan 4.1 milyon dolara indi” dedi. Sıkıntının, diğer ülkelerle atlatılmaya çalışıldığını ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:
“İsrail’e yapılan ihracat yüzde 4043.7, Suudi arabistan’a yüzde 49.7, Polonya’ya yüzde 40.3, Ukrayna’ya yüzde 26.9 arttı ama düşüşleri telafi edemedi. Ukrayna’ya ihracat 14.3 milyon dolardan 18.1 milyon dolara, Suudi Arabistan’a 5.6 milyon dolardan 8.4 milyon dolara, Polonya’ya 2.7 milyon dolardan 3.8 milyon dolara, İsrail’e 66 bin dolardan 2.7 milyon dolara yükseldi.”
Bayraktar, sıkıntı sürerse, üreticinin, borcunu ödeyememe durumuyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.
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Son Güncelleme: 23.02.2016 01:55