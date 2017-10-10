Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
102389
ALTIN
152.422
DOLAR
3.6809
STERLİN
4.8480
EURO
4.3314
10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
Sonbahar mutsuzluğunuzun sebebi sinüzit mi?
Sonbahar mutsuzluğunuzun sebebi sinüzit mi?
10 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Metro Turizm'in patronu Galip Öztürk, dev bankadan hisse satın aldı

İş adamı Galip Öztürk, 100 milyon lira bedelle ICBC Bankası Türkiye hisselerine yatırım yaptı

Metro Turizm'in patronu Galip Öztürk, dev bankadan hisse satın aldı

İş adamı Galip Öztürk, 100 milyon lira bedelle ICBC Bankası Türkiye hisselerine yatırım yaptı

10 Ekim 2017 Salı 10:56
Metro Turizm'in patronu Galip Öztürk, dev bankadan hisse satın aldı
banner404

TURİZM ve ulaştırma başta olmak üzere Türkiye ve bölgede önemli yatırımları bulunan Galip Öztürk, dünyanın en büyük bankası ICBC Türkiye hisselerine 100 milyon liraya yakın yatırım yaptı.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ BATI'DA DEĞİL DOĞU'DADIR"

ABD merkezli Bloomberk News'e konuşan Galip Öztürk, "Türkiye'nin geleceği Batı'da değil Doğu'da" dedi.

Galip Öztürk, Türkiye'de büyümeye devam eden ICBC Türkiye hisseleride alım satım yaptığın belirterek, yatırım yapmaya devam edeceğini vurguladı. Yaklaşık yüzde 5'i halka açık olan ICBC Türkiye daha önce Tekstil Bank ismiyle hizmet veriyordu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Metro TurizmGalip ÖztürkICBC Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül'de en fazla külçe altın kazandırdı
Eylül'de en fazla külçe altın kazandırdı
Domatesi kazanca dönüştürdü
Domatesi kazanca dönüştürdü
Tarımda 'Solucan' dönemi
Tarımda 'Solucan' dönemi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim