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'Mesleki liselerin önemi artacak'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mesleki eğitim konusu sadece bir eğitim meselesi değil. İşsizliğin azaltılması ve sanayi üretiminin artmasında en büyük pay mesleki eğitim almış ara eleman ihtiyacının karşılanması ile mümkün olur” dedi

'Mesleki liselerin önemi artacak'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mesleki eğitim konusu sadece bir eğitim meselesi değil. İşsizliğin azaltılması ve sanayi üretiminin artmasında en büyük pay mesleki eğitim almış ara eleman ihtiyacının karşılanması ile mümkün olur” dedi

28 Eylül 2017 Perşembe 22:37
'Mesleki liselerin önemi artacak'
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in birer gün arayla meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının öneminin ve kalitesinin artacağına ilişkin açıklamalarını büyük memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden TESK Genel Başkanı Palandöken, uzun yıllardır her fırsatta mesleki eğitimin önemine vurgu yaptıklarını belirtti. Palandöken, “Her fırsatta dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalıştık. Bir taraftan işsizlik artarken, diğer taraftan fabrikaların ara eleman bulamamasının en büyük nedeni öğrencilerin tamamının üniversite okumaya yönlendirilmesinden kaynaklanıyor. Mesleki eğitime gereken önem verilmeyince çocuklarımız haklı olarak üniversiteye yöneliyorlar. Hangi bölüm olursa olsun yeter ki üniversite olsun düşüncesiyle okuyanların büyük bir kısmı işsiz kalırken, sanayiciler çalıştıracak ara eleman bulamıyor. Bunun için meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının müfredatı ve eğitim kalitesi en kısa zamanda mutlaka artırılmalı” ifadelerini kullandı.
'ARA ELEMAN AÇIĞINI KAPATMALIYIZ'
Batılı ülkelerin 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türkiye'den çok sayıda işçi aldığının altını çizen Palandöken, “Başta Almanya olmak üzere Batılı ülkeler 1960’lı ve 1970’li yıllarda kendi ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak için ülkemizden çok sayıda işçi çektiler. O yıllarda onların ihtiyacı olan ara elemanı bugün biz arıyoruz. Bu açığı kapattığımız zaman Türk sanayisi büyük bir atılım yapacaktır. Daha da ötesinde ekonomik büyüme ve kalkınma hızı arttıkça batıdan tersine göç süreci de başlayacaktır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mesleki Liseler
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