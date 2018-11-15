Merkezi yönetim bütçesi 5,4 milyar lira açık verdi

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, Ekim ayı ile Ocak-Ekim dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi Ekim'de 5,4 milyar lira, Ocak-Ekim döneminde 62,1 milyar lira açık verdi.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 62,1 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ

Ekim'de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 62,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 20,2 yükselerek 67,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5 artışla 609 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23,3 yükselişle 671,1 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi Ekim'de 5,4 milyar lira, Ocak-Ekim döneminde de 62,1 milyar lira açık verdi.