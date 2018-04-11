Merkez'den rekor kıran dövizle ilgili ilk yorum!

MERKEZ Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, dövizdeki hareketlilik için "atak" değerlendirmesi yaparak atağın nereden kaynaklandığını takip ettiklerini söyledi. Çetinkaya, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine ekonomideki son gelişmelere ilişkin basına kapalı bilgilendirme yaptı.
"KREDİBİLİTE SORUNUMUZ VAR"
Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; Sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çetinkaya'nın, muhalefet milletvekillerinin "Merkez Bankası'nın itibarı aşındı" eleştirilerini kabul ettiği, "Kredibilite sorunumuz var, bu diğer tüm araçlardan daha önemli. İletişimimizde sorun olabilir" dediği öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.