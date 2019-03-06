Merkez Bankasının faiz kararına dolar ve euronun ilk tepkisi

YENİ güne 5,38 seviyesinden başlayan dolar Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından kısa süreli düşüş gösterdikten sonra tekrar yükselişe geçti. Merkez'in kararı öncesi 5,38 bandında hareket eden dolar kararın açıklanmasıyla beraber 5,36 seviyesine indi. Bu seviyeden sonra tekrar yükselişe geçen dolar şu sıralar 5,40'dan işlem görüyor.

EURONUN DA DÜŞÜŞÜ KISA SÜRDÜ

Merkez Bankasının politika faizinde değişiklik yapmayarak yüzde 24.00'te sabit bırakmasının ardından euronun da tepkisi dolarla eş değer oldu. Kısa süreli düşüş gösteren euro tekrar yükselişe geçti. Karar öncesi 6,09'dan işlem gören euro kararla birlikte 6,07 bandına düştü. Bu seviyeden sonra tekrar yükselen euro şu sıralar 6,12'den alıcı buluyor.

5,40 SEVİYESİNE DİKKAT

5,40'ın önemli direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmemesi durumunda tekrar 5,30 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

EKONOMİSTLER DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORDU

Ankete katılan ekonomistler, Merkez Bankasının faiz kararında değişiklik beklemiyordu. Merkez Bankası, 16 Ocak'taki PPK toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.