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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Merkez Bankası, döviz mevduatlarında zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırdı. Kararla piyasadan 2.1 milyar dolar çekilecek
EKONOMİ 20.09.2019, 19:45 20.09.2019, 19:47
MERKEZ Bankası’ndan yapılan açıklamada, Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.” İfadesi yer aldı.
Bankanın aldığı kararın, 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacağı ve 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
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