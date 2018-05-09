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Merkez Bankasından rekor kıran dolara bir müdahale daha

ABD-İran arasındaki nükleer gerilimin ardından 4,37 lira ile tarihi zirveyi gören dolara Merkez Bankasından hamle geldi. Merkez, TL döviz depo ihale tutarını 1,25 milyar dolardan 1,5 milyar dolara çıkardı

Merkez Bankasından rekor kıran dolara bir müdahale daha

ABD-İran arasındaki nükleer gerilimin ardından 4,37 lira ile tarihi zirveyi gören dolara Merkez Bankasından hamle geldi. Merkez, TL döviz depo ihale tutarını 1,25 milyar dolardan 1,5 milyar dolara çıkardı

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:14
Merkez Bankasından rekor kıran dolara bir müdahale daha
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ABD ve İran'ın nükleer geriliminden sonra 4,37 lira ile tarihi zirveyi gören dolara Merkez'den hamle gecikmedi. Merkez Bankası, günlük olarak düzenlenen türk lirası depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltti. TCMB tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecek. Ayrıca kararda 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim de güncellendi.

İKİ GÜN ÖNCE DE HAMLE YAPMIŞTI

Merkez Bankası, iki gün önce de ROM (Rezerv opsiyonu mekanizması) döviz imkanı üst sınırını düşürmüş ve yüzde 55'ten yüzde 45'e çekmişti. Böylece 2.2 milyar doların bankaların kullanımına geçeceğini duyurmuştu.

Merkez'in bu klararının ardından kurlar hafifçe gevşese de arkasından yurtdışındaki dolar yükselişine bağlı olarak yeniden yönünü yukarı çevirmişti.

MERKEZ'iN HAMLESİ DOLAR KURUNU GEVŞETTİ

Dolar, kararın ardından hafif bir gevşeme ile 4.34 liraya geriledi.

DOLAR NEDEN ZİRVEYİ GÖRDÜ?

Dolardaki yükselişte Trump'ın İran kararının yanı sıra ABD'deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksindeki hareketlilik de etkili oluyor.

Dolardaki değer kazancı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışları yaşanmasıyla tüm gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kalırken; TL ve ruble dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan iki para birimi konumunda.

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Anahtar Kelimeler:
ABDİranMerkez Bankası
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