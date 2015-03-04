Merkez Bankası'ndan flaş açıklaması

MERKEZ Bankası önceki aya göre yıllık bazda yükselen şubat ayı enflasyonunun büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklandığını belirtti. Cumhurbaşkanı tarafından yüksek faiz nedeniyle eleştirilen Merkez faizi indirmek için enflasyonun düşmesini beklediğini belirtmişti. Merkez bankası önceki aya göre yıllık bazda yükselen şubat ayı enflasyonunun büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklandığını belirtti. Cumhurbaşkanı tarafından yüksek faiz nedeniyle eleştirilen Merkez faizi indirmek için enflasyonun düşmesini beklediğini belirtmişti. Merkez Bankası enflasyonla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Merkez enflasyondaki yükselişin büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklandığını belirtti. Merkez Bankası gıda dışı tüketici fiyatlarında yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirtti.

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