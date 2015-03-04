Merkez Bankası'ndan flaş açıklaması

04 Mart 2015 Çarşamba 10:57
MERKEZ Bankası önceki aya göre yıllık bazda yükselen şubat ayı enflasyonunun büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklandığını belirtti. Cumhurbaşkanı tarafından yüksek faiz nedeniyle eleştirilen Merkez faizi indirmek için enflasyonun düşmesini beklediğini belirtmişti. Merkez bankası önceki aya göre yıllık bazda yükselen şubat ayı enflasyonunun büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklandığını belirtti. Cumhurbaşkanı tarafından yüksek faiz nedeniyle eleştirilen Merkez faizi indirmek için enflasyonun düşmesini beklediğini belirtmişti. Merkez Bankası enflasyonla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Merkez enflasyondaki yükselişin büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklandığını belirtti. Merkez Bankası gıda dışı tüketici fiyatlarında yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirtti.
HIZLA GERİLİYOR
Enflasyonun ana eğiliminin hizmet gurubunda yükselmeye devam eden giyim grubu öncülüğünde hızla gerilediği vurgulandı. Enflasyonun ana eğiliminin hizmet grubunda yükselmeye devam ettiği temel mallarda giyim grubu öncülügünde hızla gerilediği belirtildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 04.03.2015 09:58