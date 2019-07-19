Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı beklenti anketi açıklandı. Ankete göre yıl sonu enflasyon ve dolar tahminleri geriledi. Temmuz ayı yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,01, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 6,14 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcı ile gerçekleştirilen ankete göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,85 iken, bu anket döneminde yüzde 15,01'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,88 iken, bu anket döneminde yüzde 13,90 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,46 ve yüzde 11 olarak gerçekleşti.

Ankette, "2019 yılı Temmuz ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,94 iken, bu anket döneminde yüzde 1,25 olmuştur. Ağustos ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,91 ve yüzde 0,85 olmuştur. Eylül ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,35 olarak gerçekleşmiştir." denildi.