Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 6,05 TL'den 5,91 TL'ye düşerken, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 12,69'dan yüzde 12,18'e düştü.