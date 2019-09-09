Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 5,90'dan 6,00'ya çıkarken, yıl sonu enflasyon tahmini ise 14,42'den yüzde 13,96'ya düştü.

ENFLASYON TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcı ile gerçekleştirilen ankete göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,42 iken, bu anket döneminde yüzde 13,96'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,17 iken, bu anket döneminde yüzde 16,89'a geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,68 iken, bu anket döneminde yüzde 17,20 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

2019 yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 5,90 TL iken, bu anket döneminde 6,00 TL'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,27 TL ve 6,35 TL olarak gerçekleşti.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 6,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 5,9 milyar dolar oldu. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,9 milyar dolar ve 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,02 iken, bu anket döneminde yüzde 0,01 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.