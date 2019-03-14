Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini yükseltti

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart Ayı Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 12 aylık tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 15,47'den yüzde 15,24'e gerilerken, yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 15,91'den yüzde 15,64'e geriledi. 2019 sonu dolar/TLbeklentisi ise 5,98'den 6,06'ya yükseldi. 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 1,2 olarak kaldı.

CARİ YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,96 olan Mart ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,94'e geriledi. Nisan ve Mayıs ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,54 ve yüzde 1,11 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 15,91'den Mart'ta yüzde 15,64'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 15,47'den yüzde 15,24'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,10'dan yüzde 11,80'e indi.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 5,9898'den 6,0615'e yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre yükselerek 6,1659'dan 6,2996'ya çıktı.

Bir önceki anket döneminde 23,6 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 21,4 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 28,9 milyar dolardan 26,3 milyar dolara geriledi.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 1,2

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1,2 oldu. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükseldi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 24'de sabit kalırken, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise 23,87'den yüzde 23,39'a geriledi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 18,35 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 20,83 ve 12 ay sonrası için yüzde 17,32 oldu.