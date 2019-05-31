Merkez Bankası: Türkiye'nin hane halkı borçluluğu gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında

TCMB Finansal İstikrar Raporu'nda Türkiye'nin hane halkı borçluluğunun gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında olduğu belirtildi. Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma gözlendiği, reel sektörün döviz açık pozisyonunun kademeli olarak gerilediği kaydedildi.

Merkez Bankası: Türkiye'nin hane halkı borçluluğu gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı.Ekonomide dengelenme eğiliminin sürdüğünün altının çizildiği raporda, likit varlık düzeyinin bankacılık dayanıklılığını desteklediği ifade edildi.

Raporda paylaşılan başlıklar şöyle:

1. Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir.

2. Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir.

3. Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir.

'KREDİ BÜYÜMESİNDE ILIMLI TOPARLANMA GÖZLENMEKTE'

4. Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma gözlenmektedir.

5. Türkiye’nin hane halkı borçluluğu gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında seyretmektedir.

6. Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir.

7. Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir.

8. TCMB, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edecektir.

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