Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

MERKEZ Bankası yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısını yaptı. Banka beklendiği gibi politika faizinde değişiklik yapmayarak yüzde 24'te sabit bıraktı. Merkez Bankası, 16 Ocak'taki toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"CARİ DENGEDEKİ İYİLEŞME EĞİLİMİNİN SÜRMESİ BEKLENMEKTEDİR"

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

"FİYAT İSTİKRARINA YÖNELİK RİSKLER DEVAM ETMEKTEDİR"

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

"İHTİYAÇ HALİNDE İLAVE PARASAL SIKILAŞTIRMA YAPILABİLECEKTİR"

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."