Merkez Bankası nisan ayı beklenti anketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi`ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,23`e yükseldi

Merkez Bankası nisan ayı beklenti anketi açıklandı
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TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden  oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi"ni  yayımladı. 
Bir önceki anket döneminde yüzde 1,54 olan nisan ayı TÜFE beklentisi,  bu anket döneminde yüzde 1,61'e yükseldi. Mayıs ve haziran ayı TÜFE beklentileri  ise sırasıyla yüzde 1,12 ve yüzde 0,88 olarak gerçekleşti.
Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 15,64'den  nisanda yüzde 16,23'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket  dönemine göre artarak yüzde 15,24'den yüzde 15,38'e, 24 ay sonrası TÜFE  beklentisi de yüzde 11,80'den yüzde 12,06'e çıktı.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,0615'den 6,2030'a  yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre yükselerek  6,2996'dan 6,4287'ye çıktı.
Bir önceki anket döneminde 21,4 milyar dolar olan yıl sonu cari açık  beklentisi, 17,6 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 26,3  milyar dolardan 24,2 milyar dolara geriledi.   
YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 0,6   
GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre  azalarak yüzde 1,2'den yüzde 0,6'ya geriledi. 2020 yılına ilişkin büyüme  beklentisi ise yüzde 3,2'den yüzde 2,9'a düştü.
Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde  24'de sabit kalırken, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu  gecelik faiz oranı beklentisi ise 23,39'dan yüzde 23,92'e çıktı.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası  beklentileri sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 19,33 olarak kayıtlara geçti.
Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma  Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde  22,59 ve 12 ay sonrası için yüzde 18,54 oldu.

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