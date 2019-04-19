Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi yükseldi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketine göre 2019 yılı Nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,54 iken, bu anket döneminde yüzde 1,61 oldu. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,11 ve yüzde 1,12 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,88 olarak gerçekleşti.

YIL SONU BEKLENTİ 16.23

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 iken, bu anket döneminde yüzde 16,23’e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,24 iken, bu anket döneminde yüzde 15,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,80 ve yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,06 TL iken, bu anket döneminde 6,20 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,30 TL ve 6,43 TL olarak gerçekleşti.

ÇIK BEKLENTİSİ GERİLEDİ

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 21,4 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 17,6 milyar ABD Doları’na geriledi. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 26,3 milyar ABD Doları ve 24,2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.