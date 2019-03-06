Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar/TL yukarı yönlü

KARAR öncesi 5.3770 civarında olan kur, açıklama sonrası ilk tepkide 5.36'lara doğru çekilse de sonrasında yukarı hareketlendi ve saat 14:34'de 5.4028'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL 6.1120'den işlem gördü. Dün 97 seviyesini göre dolar endeksi ise 96.904'de yer aldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de yüzde 0,30 primle 104.000 puanda. Beklendiği gibi faiz adımı atmayan Merkez Bankası, enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlendiğini, ancak fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini kaydetti. TCMB, "belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşa devam" mesajını yineledi. TCMB cephesinde değişen bir şey olmadığını kaydeden QNB Finans Yatırım'dan Baş Ekonomist Burak Kanlı, karar metninde değişikliğe gidilmemiş olmasının erken faiz indirimi endişesini ortadan kaldırdığı yorumunu yaptı. "Banka son birkaç aydır açık ve net bir biçimde, enflasyonda ikna edici ve belirgin bir düşüş olana kadar mevcut duruşunu koruyacağını söylüyor. Ve bu söylemiyle tutarlı bir biçimde de hareket ediyor" diyen Kanlı, TCMB'nin faizleri indirmeye Haziran ayında başlayacağı görüşünü dile getirdi.