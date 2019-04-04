Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası, vadesi gelmemiş toplam swap satış limitini yüzde 30'den yüzde 40'a çıkardı

Merkez Bankası'ndan yeni hamle
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti. TCMB, bankalara gönderdiği yazıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarını, Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 40'ı ile sınırlandırıldığını duyurdu. Merkez Bankası, 28 Mart Perşembe günü vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltmişti.

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