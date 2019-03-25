Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

MERKEZ Bankası kurdaki hareketliliğin ardından bugün yeni bir adım daha attı. Buna göre swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıktı. Bankacılar cuma günkü örtülü faiz artışının ardından bu yönde bir adım beklediklerini ifade etmişlerdi. Bu adım, haftalık reponun kaldırılmasından sonra teknik bir ayarlama olarak görülüyor. Cuma günkü sert satış baskısının ardından Merkez Bankası kademeli olarak en az 150 baz puanlık sıkılaştırma anlamına gelen likidite adımı açıklamıştı. Erken saatlerde yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 5.57 seviyesine kadar gevşeyen kur, daha sonra yukarı hareketlendi. Kur, Merkez'in swap hamlesi sonrası 5.70 civarında yer alıyor.