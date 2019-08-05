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Merkez Bankası'ndan swap hamlesi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verdi

EKONOMİ 05.08.2019, 18:12 Enes Subaşı
Merkez Bankası'ndan swap hamlesi!
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),  "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasına İlişkin Basın  Duyurusu" yayımladı. Duyuruda, 31 Ağustos 2018 tarihli ve 2018-36 Sayılı Basın Duyurusu ile  Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasının açılmasına  karar verildiği, işlemlerin Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili  bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirileceğinin önceden  paylaşıldığı anımsatıldı.
Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması  amacıyla, söz konusu piyasada halen kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak  gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin,  geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da  gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtilen duyuruda, "İhtiyaç duyulan  günlerde açılacak ihalelere ilişkin ayrıntılar aynı gün saat 10.00’da veri  dağıtım sistemleri aracılığıyla ilan edilecektir. Kotasyon ve ihale yoluyla  gerçekleştirilecek işlemler, halen kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen işlemler  için belirlenmiş olan toplam limit dahilinde yapılacaktır." ifadelerine yer  verildi.
 
Analistler, Merkez Bankası’nın swap ihalelerinde vadeleri uzatarak, bu  yolla rezervlere katkı yapabileceğini belirterek, TCMB'nin swap piyasasında  esnekliği artırarak, bu işlemlerde Londra piyasası yerine Merkez Bankası'nın  kullanılmasını sağlayacağını kaydediyor.
 

#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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