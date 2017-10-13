Merkez Bankası'ndan önemli açıklama! Sıkı politika devam edecek

"Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyeleri, fiyatlama davranışlarına ilişkin risk oluşturmaktadır. Sıkı para politikası duruşu, enflasyon görünümünün hedeflerle uyumunu sağlayacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyonu etkileyen unsurlar yakından takip edilecek ve gerekli görülmesi halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir."

Sunumunda, yakın dönem verilerinin iktisadi faaliyetin güç kazandığını gösterdiğine işaret eden Çetinkaya, şunları kaydetti:

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) Başkanı Murat Çetinkaya'nın, ABD 'de gerçekleştirilen JP Morgan Yatırımcı Toplantısı'nda yaptığı sunum, TCMB'nin resmi sitesinde yayımlandı.

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