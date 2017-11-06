Merkez Bankası'ndan kritik hamle!

REZERV opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırı yüzde 55’e düşürülürken, tüm dilim aralıkları da 5’er puan aşağı çekildi. Söz konusu adımla piyasadan yaklaşık 5,3 milyar lira çekilecek.

Açıklama olar kurunda yaklaşık iki kuruşluk bir düşüş yaşandı.Merkez Bankası, piyasada sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiğine işaret ederek, rezerv opsiyonu mekanizmasında değişikliğe gittiği duyurdu. Döviz imkan oranı üst sınırı yüzde 55’e düşürülürken, tüm dilim aralıkları da 5’er puan aşağı çekildi. Söz konusu adımla piyasadan yaklaşık 5,3 milyar lira çekileceği bildirildi.

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir.

Bu durum dikkate alınarak, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 60’tan yüzde 55’e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5’er puan aşağı çekilmiştir. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir."

DOLARDA SON DURUM

MB'nin açıklaması öncesinde dolar kuru 3.8851 seviyesindeyken, açıklama sonrası en düşük 3.8712 seviyisini gördü. Saat 10.16 itibari ile 3.8744 seviyesinde işlem görüyor.