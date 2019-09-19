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Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirildi

Merkez Bankası, dolar cinsi yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranı yüzde 0,0'a indirdi.

EKONOMİ 19.09.2019, 10:19
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirildi
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını bugünden itibaren yüzde 0,0'a indirildi.

FAİZ ORANI YÜZDE 1'Dİ

Banka 7 Ağustos tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 1,00 olarak uyguluyordu.Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleniyor.

#Merkez Bankası #faiz
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