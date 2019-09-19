Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirildi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını bugünden itibaren yüzde 0,0'a indirildi.

FAİZ ORANI YÜZDE 1'Dİ

Banka 7 Ağustos tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 1,00 olarak uyguluyordu.Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleniyor.