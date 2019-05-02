Merkez Bankası'ndan kritik 'altın' kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak

Merkez Bankası'ndan kritik 'altın' kararı
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BANKACILIK kaynaklarından edinilen bilgiye göre Merkez Bankası  bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. Piyasada işlemler 6  Mayıs'ta başlayacak.
 
Merkez Bankası swap işleminde bankalardan altın alıp yerine TL  sağlayacak. İşlemler 1 hafta vade il gerçekleştirilecek. Vadenin resmi tatile  gelmesi durumunda 2 hafta vadeli işlem yapılacak.
TL karşılığı altın swap piyasası işlemleri, diğer döviz ve efektif  piyasası işlemlerinden bağımsız olarak kendi içinde netleştirilecek. Altın swap  piyasasından vadesi gelmemiş toplam altın swap alımı miktarı 100 ton (yaklaşık  4,1 milyar dolar dolar karşılığı) olarak belirlendi.

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