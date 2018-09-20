Merkez Bankası'ndan kredi kartı sahiplerine kötü haber

KREDİ kartı harcamalarının tamamını her ay ödemek yerine sadece asgari tutarını ödeyerek geçimini sağlamaya çalışanlar 1 Ekim'den itibaren bankalara yüzde 2.25 oranında faiz ödemek zorunda kalacaklar. İşçi, memur ve emekli gibi dar gelirlileri vuracak yeni artışın yıllık faiz yükü yüzde 27'ye çıkmış oldu.

3 AYDA YÜZDE 22'DEN YÜZDE 27'YE ÇIKTI

Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımladığı yeni tebliğle kredi kartı harcamaları ile kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere bankaların uygulayacağı en yüksek aylık faiz oranlarını yeniden yükseltti. Buna göre, 30 Haziran'dan yüzde 1.84'ten yüzde 2.02'ye yükseltilen aylık azami akdi faiz oranı TL işlemleri için yüzde 2.25'e yükseltildi. Yabancı para cinsinden kredi kartı harcamalarının aylık azami akdi faizi de yüzde 1.62'den yüzde 1.80'e çıktı. 30 Haziran öncesinde bu faiz yüzde 1.47 seviyesinde bulunuyordu. Yüzde 2.25'lik aylık akdi faiz oranı, asgari tutarı ödenen kredi kartı harcamalarının geriye kalan toplam tutarına uygulanıyor.

BORÇLAR KATLANACAK

Merkez Bankası aynı şekilde haziranda yüzde 2.34'ten yüzde 2.52'ye çıkardığı TL işlemlerine uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranını da 1 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 2.75'e yükseltti. Dövizli kartlarda ise yüzde 2.12 olan gecikme faizi yüzde 2.30 olarak uygulanacak. Haziran öncesinde bu oran yüzde 1.97 düzeyinde bulunuyordu. Gecikme faizleri, vadesinde ödenmemiş kredi kartı borçlarına uygulanıyor.

İŞÇİ, EMEKLİ, MEMUR YANDI

BDDK verilerine göre temmuz sonu itibariyle bireysel kredi kartı harcamaları 98 milyar liraya, kredi kartı borçları da 48 milyar 962 milyon liraya ulaştı. Vadesinde ödenmediği için bankaların yasal takibine düşen, dolayısıyla aylık yüzde 2.75'lik faiz eklenecek kredi kartı tutarı ise 6 milyar 189 milyon liraya çıktı. Bu yılın Ocak-Temmuz aylarını kapsayan 7 ayda 484 bin kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankaların yasal takibine düştü. Kredi kartı borcu yasal takipte devam eden kişi sayısı da 2 milyon 302 bin kişiyi aştı. Halen 65 milyona yaklaşan kredi kartı kullanıcısının yaklaşık yüzde 75'inin, yani her 4 kart kullanıcısından 3'ünün kredi kartı borcunun tamamını her ay ödemek yerine sadece asgarisini ödeyebildiği tahmin ediliyor. Bu grupta da özellikle işçi, memur, emekli gibi kredi kartının ancak asgari tutarını ödeyerek hayatını sürdürmeye çalışan dar gelirli vatandaşlar yer alıyor. Aylık yüzde 2.25'e yükseltilen akdi faizler, kredi kartının asgari tutarını ödeyen ve sayıları 50 milyona yaklaşan işte bu dar gelirli kesimi vuracak, milyonlarca vatandaşın bankalara olan borcu katlanarak artacak.