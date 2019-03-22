Merkez Bankası'ndan flaş karar

TCMB, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası'ndan flaş karar
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MERKEZ Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı. TCMB'den Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan açıklamada,  "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo  ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer  verildi.
Halihazırda Merkez Bankasının 1 hafta vadeli repo ihalelerinde faiz  oranı yüzde 24, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 25,50, Geç Likidite  Penceresi (GLP) işlemlerinde borç verme faiz oranı da yüzde 27 seviyesinde  bulunuyor.

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