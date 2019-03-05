Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

MERKEZ Bankası, yıllık enflasyonun petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak enerji grubunda yükselirken, diğer alt gruplarda düşüş gösterdiğini, gıda yıllık enflasyonunun ise bu dönemde gerilemekle birlikte yüksek seviyesini koruduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0,16 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,68 puan azalarak yüzde 19,67 olmuştur. Yıllık enflasyon petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak enerji grubunda yükselirken, diğer alt gruplarda düşüş göstermiştir. Gıda yıllık enflasyonu bu dönemde gerilemekle birlikte yüksek seviyesini korumuştur. Temel mallar yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürmüştür. Hizmet fiyatları Ocak ayındaki yüksek artış sonrasında bu dönemde görece ılımlı bir artış göstermiştir. Bu görünüm altında, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu yavaşlamış, ana eğilimindeki düşük seviyeler korunmuştur.

Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0,16 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,68 puan gerileyerek yüzde 19,67 olmuştur. Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları, sırasıyla, 1,07 ve 0,90 puan azalarak yüzde 18,48 ve 18,12 olarak gerçekleşmiştir.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal, gıda ve hizmet gruplarının katkılarında sırasıyla 0,47, 0,30 ve 0,07 puan düşüş gözlenirken, enerji grubunun katkısı 0,17 puan artmıştır.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde enflasyonun ana eğiliminde yükseliş gözlenmiştir. Bu gelişmede geçtiğimiz Kasım ayından itibaren dayanıklı mallara yönelik olarak uygulanan vergi indirimlerinin ana eğilim üzerindeki sınırlayıcı etkisinin bu ay itibarıyla ortadan kalkması da rol oynamıştır. Bahsedilen bu etkinin belirleyiciliğinde temel mal grubunda ana eğilim yükselirken, hizmet grubunda yataya yakın seyretmiştir. Çekirdek göstergelerin ana eğiliminde, vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında da artış olduğu gözlenmiştir.

Hizmet fiyatları, Ocak ayındaki yüksek artışın ardından, Şubat ayında görece ılımlı seyrederek yüzde 0,58 oranında yükselmiştir. Grup yıllık enflasyonu ise 0,26 puan gerileyerek yüzde 15,14 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde kira enflasyonu yatay seyrederken diğer alt kalemlerde yıllık enflasyon gerilemiştir.

Aylık bazda, ulaştırma hizmetlerinde kara ve havayolu taşımacılığı fiyatlarında düşüş gözlenirken, diğer hizmetler grubunda özel okul ücret artışlarının geçmiş yıllara kıyasla daha erken başladığı izlenmiştir. Lokanta ve oteller grubunda ise gıda fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak yemek hizmetleri fiyatlarında artış gözlenirken konaklama hizmetleri fiyatları ılımlı seyretmiştir. Böylelikle, hizmet yıllık enflasyonu, iç talep koşullarındaki zayıf seyre karşın, maliyet etkilerine bağlı olarak yüksek seyrini korumaya devam etmiştir.

Temel mal grubu yıllık enflasyonu Şubat ayında 1,53 puan düşüşle yüzde 21,22’ye gerilemiştir. Yıllık enflasyondaki gerilemeye tüm alt grupların olumlu katkı vermeye devam ettiği gözlenmişti. Dayanıklı mallarda fiyat düşüşleri bu dönemde de devam etmiştir. Giyim grubu yıllık enflasyonundaki düşüş bu dönemde yavaşlayarak sürmüştür. Diğer temel mallar grubunda fiyat artışları ılımlı görünümünü korurken, ilaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak yapılan ayarlamanın etkileri görülmüştür. Özetle, temel mal grubu fiyatlarındaki ılımlı seyirde Türk lirasındaki görünüm ve iç talepteki zayıf seyrin etkileri izlenmiştir.

Enerji fiyatları Şubat ayında yüzde 0,75 oranında artmıştır. Bu dönemde uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak tüp gaz ve akaryakıt fiyatları sırasıyla yüzde 3,18 ve yüzde 2,72 oranında yükselmiştir. Diğer taraftan, şebeke suyu ve doğalgaz fiyatlarında düşüş gözlenmiştir. Bu gelişmelerle birlikte, enerji grubu yıllık enflasyonu 1,51 puan yükselerek yüzde 14,57 olmuştur. Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Şubat ayında 1,72 puan azalarak yüzde 29,25 olmuştur. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 39,07’ye, işlenmiş gıdada ise yüzde 20,18’e gerilemiştir. İşlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonundaki azalışta temel belirleyici taze meyve sebze fiyatları olmuştur. Bu dönemde taze meyve-sebze grubunda yıllık enflasyon 4,36 puan gerilese de yüzde 59,75 ile yüksek seviyesini korumuştur. İşlenmiş gıda grubunda süt ürünleri, çay ve katı-sıvı yağ fiyatlarında düşüş kaydedilirken, ekmek ve tahıllar ile konserve ürünleri fiyatlarında artışlar gözlenmiştir. Bu gelişmelerle, taze meyve-sebze dışı gıda yıllık enflasyonu Şubat ayında 1,29 puan gerileyerek yüzde 22,67 olmuştur.

Yİ-ÜFE

Yurt içi üretici fiyatları Şubat ayında yüzde 0,09 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 3,34 puan azalarak yüzde 29,59’a gerilemiştir. İmalat sanayi yıllık enflasyonu ise 1,14 puan düşüşle yüzde 28,47 olmuştur. Bu dönemde, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimi yükselmiştir.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, Şubat ayında fiyatlar gaz, elektrik ve su fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak enerji grubunda gerilerken, dayanıksız tüketim mallarında artmış, diğer alt gruplarda belirgin bir değişim göstermemiştir. Ara malı grubunda beton, çimento ve alçıdan eşyalar ile kablolamada kullanılan ürünlerin fiyatlarında artış görülürken, sermaye malı fiyatlarında gözlenen artışta metal yapı ürünleri ve motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları öne çıkmıştır. Bu dönemde, dayanıksız tüketim malları fiyatları işlenmiş meyve-sebze, ilaç, basım hizmetleri, et ve unlu mamuller öncülüğünde yükselmiştir.

Sonuç olarak, Şubat ayında tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları sürmüştür."