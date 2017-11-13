Merkez Bankası'ndan 'beklenti anketi' ile ilgili açıklama

BİRÇOK vatandaş ve medya kuruluşu, Merkez Bankası`nın yıllardır yapılan uyarılara karşın 'beklenti anketi'ni halen kendi tahmini olduğunu zannediyor. Açıklanan verilerin aslında Merkez Bankası'nın görüş aldığı finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzmanların tahmini olması doğrultusunda olmasıyla ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir tweet attı.
Merkez Bankası, daha önce çeşitli kereler yapılan uyarılara rağmen bu tip yanlış yorumlar devam edince çareyi bir bilgilendirme tweet'i atmakta buldu.
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