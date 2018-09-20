Merkez Bankası, kredi kartlarına uygulanacak faizi açıkladı!

Merkez Bankası'nın kredi kartlarında azami faiz oranlarını yükseltmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02'den 2,25'e yükseltildi

Merkez Bankası, kredi kartlarına uygulanacak faizi açıkladı!
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredi kartlarında azami faiz oranlarını yükseltmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02'den 2,25'e, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62'den 1,80'e yükseltildi.

FAİZLER YÜKSELTİLDİ

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02'den 2,25'e, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62'den 1,80'e yükseltildi.

GECİKME FAİZ ORANINDA ARTIŞ

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52'den 2,75'e çıkarıldı. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12'yken 2,30 olarak yeniden belirlendi.

YENİ FAİZ KARARLARI 1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülecek yeni tarife, 1 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

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