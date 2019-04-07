Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını yeniden belirledi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde aylık azami faiz oranı 2.15, aylık azami gecikme faiz oranı ise 2.65 olarak belirledi.

Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını yeniden belirledi
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) konuyla ilgili yapıtığı açıklamada, kısa vadeli kredi gereksinimi olanların kredi kartları yerine tüketici kredileri kullanmaları önerildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.22 olarak belirlenmiştir. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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