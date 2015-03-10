Merkez Bankası için flaş açıklama

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Zeybekci Merkez Bankası’nın ne yapması gerektiğini söylemenin doğru olmadığını belirtti. Zeybekci, "TCMB’nin ne yapması gerektiğini söylemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Faiz ve kurlu ilgili bir tedbir alınması görüşünde değilim. Bugünkü ekonomi toplantısından somut bir adım beklemiyorum, kurla ilgili somut bir adım atılması gerektiğini düşünmüyorum. Türkiye'nin en az yüzde 5 büyümesi gerektiğini düşünüyorum. Merkez Bankası'nın Şubat ayındaki faiz indirimi doğru karardı. Daha önce faiz indirmesi gerekirdi. Ama bu şu anda yapması gerekiyor anlamına gelmez. TL'nin dolar karşısında değer kaybı demek yanlış olur. Doların tüm para birimleri karşısında değerlenmesi söz konusu" dedi.