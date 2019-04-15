Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayınlandı

Rapora göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 12 trilyon 365 milyar TL, yükümlülükleri ise 14 trilyon 254 milyar TL düzeyine ulaştı

Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayınlandı
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TÜRKİYE ekonomisinin toplam finansal varlıkları  2018'in dördündü çeyreğinde 12 trilyon 365 milyar lira, yükümlülükleri ise 14 trilyon 254 milyar lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2018'in dördüncü  çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.  
Rapora göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin  toplam finansal varlıkları 12 trilyon 365 milyar TL, yükümlülükleri ise 14  trilyon 254 milyar TL düzeyine ulaştı. Dünyanın geri kalanına olan net yükümlülük  ise bir önceki çeyreğe göre 118 milyar TL azalarak 1 trilyon 889 milyar  TL seviyesinde gerçekleşti.
Geçen yılın üçüncü çeyreği ile dördüncü çeyreği arasında  gerçekleşen finansal akımlar incelendiğinde, 32 milyar TL tutarında net  işlem gerçekleşirken, 85 milyar TL tutarında kur ve piyasa fiyatı  değişimi kaynaklı net değerleme artışı gözlendi. 
Hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşların borçluluk oranlarının ülke  karşılaştırmalarına bakıldığında, Türkiye’nin bu dönemde de borçluluk düzeyi  düşük ülkeler arasındaki konumunu koruduğu görüldü.

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