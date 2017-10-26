Merkez Bankası faizi değiştirmedi

MERKEZ Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi de dahil tüm kısa vadeli faiz oranlarını, beklendiği gibi değiştirmedi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 9.25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.0 ve Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasasında saat 16.0017.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0.0, borç verme faiz oranı yüzde 12.25'te sabit tutuldu.