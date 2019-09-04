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Merkez Bankası enflasyondaki düşüşün nedenini açıkladı

Ağustos ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımlayan Merkez Bankası, Ağustos'ta yıllık enflasyonun alt grupların genelinde gerilediğini, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji gruplarının belirleyici olduğunu kaydetti.

EKONOMİ 04.09.2019, 12:10
Merkez Bankası enflasyondaki düşüşün nedenini açıkladı
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜİK tarafından dün açıklanan ağustos enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. TCMB, Ağustos ayında yıllık enflasyonun alt grupların genelinde gerilediğini, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji gruplarının belirleyici olduğunu kaydetti. Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,86 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 1,64 puan azalarak yüzde 15,01'e gerilediğini hatırlatan TCMB, şu değerlendirmeyi yaptı:

"GIDA ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA EĞİLİMİ SÜRMÜŞTÜR"

"Yıllık enflasyon alt gruplar genelinde gerilerken, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici olmuştur. Bu dönemde gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi sürmüştür. Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklemiştir. Bu çerçevede, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur."

#Ağustos #Merkez Bankası #enflasyon
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