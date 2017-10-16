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16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Merkez Bankası enflasyon için tarih verdi! Kademeli olarak düşecek

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Önümüzdeki dönem para politikasının etkileri daha belirgin görülecek. Enflasyon yıl sonundan itibaren kademeli olarak aşağı inecek" dedi

Merkez Bankası enflasyon için tarih verdi! Kademeli olarak düşecek

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Önümüzdeki dönem para politikasının etkileri daha belirgin görülecek. Enflasyon yıl sonundan itibaren kademeli olarak aşağı inecek" dedi

16 Ekim 2017 Pazartesi 09:17
Merkez Bankası enflasyon için tarih verdi! Kademeli olarak düşecek
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TÜRKİYE Cumhuriyet  Merkez Bankası ( TCMB) Başkanı  Murat Çetinkaya, yaptığı açıklamada,  TCMB olarak IMF-Dünya Bankası toplantıları kapsamında  ABD'de gerçekleştirilen görüşmelerle enflasyon ve makroekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan görüşmelerde bankanın öncelikle ekonomiye dair bakışını paylaştıklarını anlatan  Çetinkaya, temelde bu yıl enflasyondaki yükselişin nedenlerini açıkladıklarını ve alınan para politikası tedbirlerini anlattıklarını söyledi.  Çetinkaya,  Türkiye ekonomisinin son yıllarda dayanıklılığını defalarca ispatladığını belirterek, yaşanan birçok farklı nitelikteki şoka rağmen ekonomik büyümenin hemen hemen kesintisiz devam ettiğini dile getirdi.

TEDBİRLERİN ETKİSİ GÖZÜKÜYOR

Hızlı büyümenin geçmiş dönemlerin aksine dış dengede önemli bir bozulmaya yol açmadığına işaret eden  Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi, güçlü dış talep ve ihracatçılarımızın pazar değiştirme esnekliği. İkincisi, reel kura dair yaşanan gelişmeler. Üçüncüsü, kredilerdeki genişlemenin tüketimden ziyade üretimi destekleyecek şekilde kurgulanması. Dördüncüsü ise turizm gelirlerindeki toparlanmanın bu yıl hem toplam talebi hem de dış dengeyi desteklemesi. Küresel ticaretin toparlanmaya devam etmesi, önümüzdeki dönemde büyümeye ihracattan gelecek katkının sürebileceğine işaret ediyor." Enflasyon tarafında ise geçen yılın ortalarından itibaren birçok farklı maliyet yönlü unsurun bir arada ortaya çıkmasıyla 2017'de çift haneli seviyelerin görüldüğünü anlatan  Çetinkaya, özellikle sene başında yaşanan kur şoku ve emtia fiyatlarındaki artışların enflasyon beklentilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Çetinkaya, " TCMB olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı engellemek için güçlü bir politika tepkisi verdik. Bu sürece destek amacıyla para politikasının öngörülebilirliğini de önemli ölçüde artırdık" diye konuştu. Para politikasının belirli bir gecikmeyle işlediğini,  Türkiye'ye dair çalışmaların, parasal sıkılaştırmanın enflasyon üzerindeki etkisinin genelde birkaç çeyrek sonra ortaya çıktığını gösterdiğini belirten  Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı: "Bu çerçevede enflasyonu etkileyen unsurları yakından takip ederek sıkı para politikası duruşumuzu, enflasyon görünümü hedeflerle uyumlu olana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz."

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