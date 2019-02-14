Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Şubat ayı 'Beklenti Anketi' sonuçlarını paylaştı. 2019 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcı tarafından yanıtlandı. Sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Buna göre, 2019 yılı Şubat ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,94 iken, bu anket döneminde yüzde 0,76 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,03 ve yüzde 0,96 oldu. Nisan ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,47 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,45 iken, bu anket döneminde yüzde 15,91'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,91 iken, bu anket döneminde yüzde 15,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,00 ve yüzde 12,10 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2019 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,0 olasılıkla yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 21,2 olasılıkla yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 20,4 olasılıkla ise yüzde 16,00 -16,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.Aynı anket döneminde nokta tahminlere(2) göre ise, katılımcıların yüzde 27,4'ünün 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 17,7'sinin beklentilerinin yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 22,6'sının beklentilerinin ise yüzde 16,00 -16,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2019 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,7 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,3 olasılıkla yüzde 10,00 -10,99 aralığında, yüzde 12,3 olasılıkla yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 12,6 olasılıkla yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 19,8 olasılıkla ise yüzde 13,00 -13,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 13,6'sının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,6'sının beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 17,0'sinin beklentilerinin yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 13,6'sının beklentilerinin ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında aralığında olduğu gözlendi.