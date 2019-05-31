Merkez Bankası: Ekonomideki dengelenme eğilimi devam ediyor

TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir. "TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir."TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir." TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir." TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir."