Merkez Bankası: Ekonomideki dengelenme eğilimi devam ediyor

TCMB: Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir

Merkez Bankası: Ekonomideki dengelenme eğilimi devam ediyor
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TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir. "TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir."TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir." TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir." TCMB Finansal İstikrar Raporu: "Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir."

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