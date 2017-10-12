Merkez Bankası düzenlemeleri "torba"dan çıkarıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba kanun" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sürüyor.

Tasarının 36. maddesinin görüşmeleri sürerken, önce Ak Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal tarafından, Merkez Bankası bünyesinde denetim komitesi kurulmasına yönelik bir önerge verildi.

Muhalefet, tasarıyla Merkez Bankası bünyesindeki Denetleme Kurulunun kaldırılmasını eleştirdi. Eleştirilerin sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Komisyona kısa süre ara verdi.

Aranın ardından ise AK Parti milletvekilleri başka bir önerge verdi. Kabul edilen bu önergeyle, Merkez Bankasına yönelik düzenlemeleri içeren 3 madde, tasarı metninden çıkarıldı.

Merkez Bankası içinde yer alan Denetleme Kurulunu kaldıran hüküm, önergeyle tasarıdan çıkarıldı. Ayrıca düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Merkez Bankasında görevde bulunan Denetleme Kurulu üyelerinin, başka bir nedenle görevlerinin sona ermesi hali hariç, ilk genel kurul toplantısı bitimine kadar görev yapması, ilk genel kurul toplantısında Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ilgili süreçlerin tamamlanması ile birlikte mevcut Denetleme Kurulu üyelerinin görevlerinin sona ermesine yönelik düzenlemeler de kaldırıldı.