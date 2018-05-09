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Merkez Bankası döviz depoları ihale tutarını 250 milyon dolar artırdı

Merkez Bankası, TL depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını, 250 milyon dolar artışla 1.5 milyar dolara yükseltti. Banka ayrıca, ikinci çeyrekte gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde bir aylık vadede ihale tutarını 250 milyon dolara yükseltti.

Merkez Bankası döviz depoları ihale tutarını 250 milyon dolar artırdı

Merkez Bankası, TL depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını, 250 milyon dolar artışla 1.5 milyar dolara yükseltti. Banka ayrıca, ikinci çeyrekte gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde bir aylık vadede ihale tutarını 250 milyon dolara yükseltti.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:09
Merkez Bankası döviz depoları ihale tutarını 250 milyon dolar artırdı
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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarı 1.25 milyar dolardan 1.5 milyar dolara yükseltilmiştir. Buna göre, halihazırda en fazla 6.25 milyar dolar olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7.5 milyar dolara ulaşabilecektir" denildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan ikinci bir açıklamada da, "2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim ekteki şekilde güncellenmiştir. Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 5.3 milyar dolardan 7.1 milyar dolara ulaşabilecektir" denildi.

Açıklama öncesi 4.35 - 4.36 lira aralığında hareket eden dolar, açıklamayla birlikte 4.34 - 4.35 lira aralığına çekildi ve kısa süre sonra yeniden 4.35 liranın üzerine çıktı. Dolar bugün erken saatlerde 4.3744 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıDöviz Depoları Ihale
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