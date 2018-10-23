Merkez Bankası dolar için ödenen gecelik faiz oranını artırdı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uyguladığı gecelik faiz oranını yüzde 1,50'den yüzde 2'ye yükseltti.

TCMB, 18 Aralık 2017'den bu yana söz konusu faiz oranını yüzde 1,50 olarak uyguluyordu.

ZORUNLU KARŞILIK HAKKINDA

Bankalar elde ettikleri mevduata karşılık bu mevduatın belirlenmiş bir oranını Merkez Bankası'nda tutmakla yükümlü. Öte yandan TCMB'nin rezerv opsiyonu mekanizması ile bankalar TL olarak tutmaları gereken zorunlu karşılıkların bir bölümünü yabancı para ya da altın olarak da tutabiliyorlar.

Bankalar ise tutmakla yükümlü oldukları zorunlu karşılıkları hangi para biriminden tutacaklarını ise belirlenen limitler dahilinde kendileri belirleyebiliyorlar. Limitlerde ya da ödenen faizlerde yapılan değişiklikler bankaların tercihlerinde de belirleyici olabiliyor.

TL CİNSİ ZORUNLU KARŞILIKLARIN DA FAİZİ ARTIRILMIŞTI

TCMB 21 Eylül'den itibaren bankaların TCMB'de tutmakla yükümlü oldukları zorunlu karşılıkların TL olan kısmına ödediği faizi de yüzde 7'den yüzde 13'e çıkartmıştı.