Merkez Bankası Başkanı'nı neden görevden aldığını açıkladı

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın neden görevden alındığını belirten Erdoğan, "Önceki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu adam." şeklinde konuştu.

"LAF DİNLEMİYORDU"

Erdoğan, Çetinkaya ile ilgili, "Ülkemize geçen sene döviz, faiz, enflasyon üzerinden oynanan oyunu bozduk. Faizi düşürdükçe enflasyon düşer dedik. Bu olunca büyüme hızlanır dedik. Önceki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu adam. Yeni arkadaşımızla yola devam ettik. Faiz oranlarını düşüreceğiz dedik." ifadelerini kullandı.

"İKTİDARA ÇAMUR ATAMAZSINIZ"

"Şu anda bizim IMF ile bir ilgimiz yok." diyen Erdoğan,"İktidara çamur atma gayreti içindeler. Atamazsınız. Çünkü sizin buraya ne diliniz ne ağzınız ulaşamaz. Her şeyden önce haddinizi bileceksiniz. IMF olayını bu milletin başına dert eden sizsiniz. Türkiye'nin şu an IMF'ye borcu yok. Başbakanlığım döneminde IMF bizde 5 milyar dolar belki de Euro borç istedi." dedi.

"DÜNYANIN 13. BÜYÜK EKONOMİSİ DURUMUNDAYIZ"

Erdoğan, ayrıca, "Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi durumundayız. Küçük bir hamle ile inşallah bu listede birkaç basamak birden yükselebilecek bir haldeyiz. Cari dengemiz ilk defa 5 milyar dolar fazla gelir hale geldi. Cari denge meselesini en az terörle mücadele kadar kritik bir beka meselesi olarak görüyoruz o yüzden kararlı duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Turizmde 42 milyona ulaştık. İnşallah yıl sonunda 50 milyon rakamını göreceğiz. Döviz rezervlerimiz azalmıştı ama şimdi toparlandı ve 105 milyar dolar seviyesine yükseldi." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "düşük faiz ısrarı" nedeniyle uzun süredir hedefinde olan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 6 Temmuz'da görevden alınmıştı. Erdoğan, Çetinkaya'yı görevden almasını, "talimatlarını dinlememesi" ve "piyasa ile iletişim kuramaması" ile gerekçelendirmişti.Üç yıldır başkanlık görevini yürüten Çetinkaya'nın yerine başkan yardımcısı Murat Uysal atandı. Merkez Bankası'na yakın kaynaklar, 31 Temmuz'da açıklanan enflasyon raporunun ardından, birçok genel müdür ve yardımcısının görevden alınmasını bekliyordu. Söz konusu beklenti doğrultusunda, bankanın tamamı Çetinkaya tarafından göreve getirilen ve izlenecek para ve piyasa politikalarında aktif olan genel müdürleri görevlerinden uzaklaştırıldı.