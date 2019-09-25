Merkez Bankası Başkanı'ndan umut veren enflasyon açıklaması

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası Eylül ayı meclis toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Uysal, enflasyondaki iyileşmenin devam edeceğini belirterek, "İktisadi faaliyet ikinci çeyrekten itibaren dengelenme sürecine girdi. Toparlanma ve dengelenme yılın ikinci yarısında da devam ediyor. Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek." ifadelerini kullandı.Uysal'ın açıklamalarından satır başları:

"TOPARLANMANIN SÜRECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz. Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.

"KREDİ PİYASASINDA CANLANMA BELİRGİN HALE GELECEK"

Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu. Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek.