Merkez Bankası anketi: 2019 sonu dolar beklentisi 5.99'dan 6.06'ya çıktı

Merkez Bankası'nın mart ayı beklenti anketinde 12 ay sonrası TÜFE tahmini yüzde 15.47'den yüzde 15.24'e, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 15.91'den yüzde 15.64'e indi. 2019 sonu Dolar/TL tahmini ise 5.99'dan 6.0615'e, 12 ay sonrası için tahmini ise 6.17 TL'den 6.30'a yükseldi.

Merkez Bankası anketi: 2019 sonu dolar beklentisi 5.99'dan 6.06'ya çıktı
banner404

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 12 aylık tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 15.47'den yüzde 15.24'e geriledi. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 15.91'den yüzde 15.64'e indi. 2019 sonu Dolar/TL beklentisi ise 5.99'dan 6.06'ya, 12 ay sonrası için tahmini ise 6.17 TL'den 6.30'a yükseldi. Ankete göre 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 1.2 olarak kaldı. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 3.1'den yüzde 3.2'ye yükseldi. Bir önceki anket döneminde 23.6 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 21.4 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 28.9 milyar dolardan 26.3 milyar dolara geriledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türel hastaneleri ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramını...
Türel hastaneleri ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramını...
  1. ANTALYA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479