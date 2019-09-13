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'Merdiven altı' firma uyarısı

Alanya’da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle gözler sürecin nasıl devam edeceğine çevrildi. ADASA Yapı sahibi, İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu, sekiz maddeden oluşan yeni kentsel dönüşüm planını değerlendirdi

EKONOMİ 13.09.2019, 22:54 13.09.2019, 23:04
'Merdiven altı' firma uyarısı
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Ramazan ÖZDEMİR

VATANDAŞLARIN artık tek taraflı fesih yapabileceğini belirten Fenercioğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız yaptığı toplantıda kentsel dönüşüme dair sekiz maddelik yeni düzenlemeyle ilgili bilgiler verdi. Şu an kentsel dönüşümde yaşanan mağduriyetler var. Bu düzenlemeyle vatandaşlara tek taraflı fesih hakkı verildi. Daha önce süreç daha uzun sürebiliyordu. Kentsel dönüşüm yapılacak bölgelerde vatandaşlara, müteahhitlere ve belediyelere finansman anlamında ciddi desteklerin verileceği söylendi. Bu çok önemli bir karar. Bu karar sektöre taze kan olacak. Dolayısıyla yeni projelerin önü açılmış olacak. Çünkü yeni yapılaşmalarda ciddi maliyetler oluşabiliyor. Fakat devletimiz bu konuda düşük faizlerle finans desteğinin olacağını açıkladı. Kentsel dönüşümde yaşanan sorunların başında sürecin uzun olması vardı. Bürokratik engellerin aşılacağı ve sürecin hızlandırılacağı konusunda bakan bey müjdeler verdi. Böylelikle kentsel dönüşüm hızlandırılacaktır. Kentsel dönüşüm inşaat sektöründe önde gelen bir konu. Vatandaş kentsel dönüşümden yararlanmadan önce yasayı iyice okuyup, anlayıp, haklarını bilerek hareket etmeli. Çünkü çok ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Alanya’da da bir çok proje mağduriyetlerden dolayı başlayamamış durumda. Önemli olan lisanslı firmalarla çalışmak. Hem Alanya’da hem Türkiye’de lisanslı olmayan merdiven altı bir çok firma var. Şu an bakanlığın sayfasına girip baktığımız zaman Alanya’da şu an bir tanesi Manavgat’tan olmak üzere 3 tane lisanslı firma mevcut. Diğer firmalar lisans hakları olmadığı için vatandaşları yanlış yönlendiriyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarıyorum” dedi.
‘MÜTEAHHİTLER DOKUZ SINIFA AYRILIYOR’
Aycan Fenercioğlu, müteahhitlerin sınıflandırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “2 Eylül’de çıkan yönetmenliğe göre artık müteahhitler A’dan H’ye kadar dokuz sınıfa ayrılıyor. Bakanlık müteahhitlere kriter oluşturdu. En önemlisi teknik ve maddi kriterler. Müteahhitlik yapacak arkadaşlarımız Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurarak, evraklarını tamamlayıp, bir komisyona girecekler. Komisyondan çıkan sonuca göre sınıfları belli olacak. Çıkan sınıfa göre de inşaat yapabilecekler. Eskisi gibi herkes her istediği inşaatı yapamayacak. Sektör açısından önemi ise, hem inşaatların ilerlemesi sağlanacak, hem de mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak. Devlet artık buna set koyuyor. Yeterliliği olmayan insanlara yeterli olabileceği çapta inşaat yapması açısından bir sınırlandırma getiriliyor. 15 Ekim’den sonra kalkacak olan inşaat yasağının ardından müteahhitler belgelerini güncellerlerse yanlış anlaşılmaların ve mağduriyetlerin önüne geçilmiş olur” diye konuştu.

#merdiven
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